Музыкальное поздравление
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Музыкальное поздравление
Мне нужно послезавтра поздравить человека с Днем Рождения. Но, не просто, чтобы написать поздравление, а хочется как-нибудь оригинально. Может, вы мне подскажите к кому обратиться с этим вопросом? Где можно взять оригинальные поздравления?
Re: Музыкальное поздравление
Я песню заказывала поздравительную тут muzprivet.com. Отправляла своей подруге, так она просто в восторге была. Впервые получила такое голосовое поздравление. Я так поняла, что все-таки обычные сообщения с поздравлениями в мессенджере уже всем поднадоели. А вот голосовое поздравление что-то новенькое и оригинальное, практически все их сейчас прослушивают. Есть вообще сейчас возможность заказать даже голосовое поздравление именное. Получается действительно очень оригинально и круто. Я вам рекомендую воспользоваться таким сервисом. Уверена, вам он понравится, и вы еще ни один раз к нему обратитесь. Я вам рекомендую платформу «Музпривет».
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