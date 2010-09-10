Фундамент
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Фундамент
Добрый день! Как думаете реально ли самим осуществить строительство причала? Просто я посмотрела стоимость строительства и оказывается, встанет в очень серьезную копеечку. Подскажите, можно ли самим сделать причал?
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