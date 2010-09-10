Фундамент

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2488
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Фундамент

Сообщение klonik » Сегодня, 13:51

Добрый день! Как думаете реально ли самим осуществить строительство причала? Просто я посмотрела стоимость строительства и оказывается, встанет в очень серьезную копеечку. Подскажите, можно ли самим сделать причал?
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2487
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Фундамент

Сообщение zevc » Сегодня, 19:56

Здравствуйте, строительство причалов непростая задача и если нет опыта, то вряд ли получиться осуществить проект. А в чем проблема обратиться в специализированную компанию? В плане финансов, конечно, не бюджетно. Но, вы сами подумайте зада не из простых построить причал. Можно, мне кажется обратиться в специализированную компанию, которая составит вам проект исходя из вашего бюджета. Мне кажется, что такая возможность есть и компании смогут вам разработать такой проект. Обратитесь лучше за консультацией в такую компанию, думаю, вы сразу сможете всю информацию у них уточнить. Сейчас даже есть компании, которые реализуют широкий спектр услуг, начиная от проектирования и заканчивая сдачей объекта «под ключ».
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