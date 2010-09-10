Теплица
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Теплица
Есть ли какие-нибудь теплицы, в которых можно сажать ранней весной? Может, с утеплением или с подогревом? Хочу теплицу, в марте у нас обычно снег, а тут нет. Вот думаю утепленную купить и начать сажать – если холода вернутся, то растения пострадать не должны.
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