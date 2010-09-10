Теплица

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2488
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Теплица

Сообщение klonik » Сегодня, 14:36

Есть ли какие-нибудь теплицы, в которых можно сажать ранней весной? Может, с утеплением или с подогревом? Хочу теплицу, в марте у нас обычно снег, а тут нет. Вот думаю утепленную купить и начать сажать – если холода вернутся, то растения пострадать не должны.
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2487
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Теплица

Сообщение zevc » Сегодня, 19:24

Пару раз видела зимние теплицы из поликарбоната, но при ближайшем рассмотрении оказалось, что ничего теплого в них нет. Да, теплица будет с толстыми стенками, более герметичная, однако для зимы она все равно не подходит. Если делать что-то из этой серии, то в первую очередь нужно об обогреве задуматься. Посмотрите принцип зимних теплиц, это сложная схема, тут обычной теплицей не обойтись.
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