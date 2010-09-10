Монтаж отопления
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Монтаж отопления
Сколько времени занимает монтаж отопления в частном доме? Отправляем маму в санаторий, за это время хотим немного дом ее подправить, а то так не соглашается. В первую очередь будем менять отопление, у нее сейчас стоит старый котел, который уже ничего не греет.
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