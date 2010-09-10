Монтаж отопления
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
Монтаж отопления
Сколько времени занимает монтаж отопления в частном доме? Отправляем маму в санаторий, за это время хотим немного дом ее подправить, а то так не соглашается. В первую очередь будем менять отопление, у нее сейчас стоит старый котел, который уже ничего не греет.
Re: Монтаж отопления
За два дня реально справится, но при условии, что предварительно будет проект. У нас было так – обратились в эту https://stroyklim.com/nizhniy-novgorod/ ... topleniya/ компанию, вызвали специалиста домой. Он все посмотрел, записал, через два дня готовый проект. Посмотрели, нас все устроило, внесли аванс и договорились на время. Приехали ребята уже со всем сразу, два полтора дня собрали систему полностью, даже на пуск договорились.
2 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость