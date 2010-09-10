Монтаж отопления

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2488
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Монтаж отопления

Сообщение klonik » Сегодня, 14:42

Сколько времени занимает монтаж отопления в частном доме? Отправляем маму в санаторий, за это время хотим немного дом ее подправить, а то так не соглашается. В первую очередь будем менять отопление, у нее сейчас стоит старый котел, который уже ничего не греет.
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2487
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Монтаж отопления

Сообщение zevc » Сегодня, 19:38

За два дня реально справится, но при условии, что предварительно будет проект. У нас было так – обратились в эту https://stroyklim.com/nizhniy-novgorod/ ... topleniya/ компанию, вызвали специалиста домой. Он все посмотрел, записал, через два дня готовый проект. Посмотрели, нас все устроило, внесли аванс и договорились на время. Приехали ребята уже со всем сразу, два полтора дня собрали систему полностью, даже на пуск договорились.
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