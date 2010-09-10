Сообщение klonik » 31 мар 2025, 14:42

Сколько времени занимает монтаж отопления в частном доме? Отправляем маму в санаторий, за это время хотим немного дом ее подправить, а то так не соглашается. В первую очередь будем менять отопление, у нее сейчас стоит старый котел, который уже ничего не греет.