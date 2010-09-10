Двери
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Двери
Всем привет! Подыскиваю двери для квартиры, но в магазинах такие высокие цены, что страшно. Хочется что-то качественное, но чтобы по адекватной стоимости. Кто знает, где лучше купить?
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