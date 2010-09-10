Двери

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2488
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Двери

Сообщение klonik » Сегодня, 15:20

Всем привет! Подыскиваю двери для квартиры, но в магазинах такие высокие цены, что страшно. Хочется что-то качественное, но чтобы по адекватной стоимости. Кто знает, где лучше купить?
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2487
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Двери

Сообщение zevc » Сегодня, 19:09

Приветствую! Рекомендую заглянуть на этот сайт https://onlinedoor.ru . Мы там покупали межкомнатные двери, остались очень довольны. Цены реально приятные, особенно за такое качество. Доставка и установка прошли быстро и без накладок. Плюс, там много вариантов под разные бюджеты. Посмотрите, не пожалеете!
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