Подскажите

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2488
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » Сегодня, 18:19

Здравствуйте! Я ищу, где можно быстро заказать сувенирную продукцию с логотипом нашей фирмы. Хотелось бы, чтобы доставка была по всей России, а выбор дизайнов широкий.
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2487
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Подскажите

Сообщение zevc » Сегодня, 19:45

Советую вам сайт https://www.prestige-z.ru/ . Они занимаются изготовлением сувениров с вашим логотипом и предлагают действительно быструю доставку по Москве и всей России. У них широкий выбор дизайнов, так что вы точно найдёте что-то подходящее. Плюс, разные способы оплаты делают процесс покупки лёгким и быстрым.
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