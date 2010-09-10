Подскажите
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Подскажите
Здравствуйте! Я ищу, где можно быстро заказать сувенирную продукцию с логотипом нашей фирмы. Хотелось бы, чтобы доставка была по всей России, а выбор дизайнов широкий.
Re: Подскажите
Советую вам сайт https://www.prestige-z.ru/ . Они занимаются изготовлением сувениров с вашим логотипом и предлагают действительно быструю доставку по Москве и всей России. У них широкий выбор дизайнов, так что вы точно найдёте что-то подходящее. Плюс, разные способы оплаты делают процесс покупки лёгким и быстрым.
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