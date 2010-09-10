Подскажите
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
Подскажите
Ищу способы дополнительного заработка в интернете, но опасаюсь стать жертвой мошенников. Кто-нибудь может посоветовать проверенные методы или места, где можно подписаться на надежные проекты?
Re: Подскажите
Приветствую! Я тоже сталкивалась с подобными сомнениями. На форуме, который описан в статье https://kak-zarabotat-v-internete.com/z ... rnost.html , можно найти множество обсуждений по вопросу безопасного онлайн-заработка. Эта площадка известна среди пользователей Рунета, так как она предлагает множество советов и рекомендаций от людей, которые уже многого достигли в этой области. Благодаря их опыту, я сама смогла выбрать надежные методы подработки и защититься от мошенничества.
2 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость