Остекление

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2489
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Остекление

Сообщение zevc » Сегодня, 11:47

Посоветуйте, к кому можно обратиться по поводу установки пластиковых окон в Москве? Может, есть надежная компания? Подскажите, а то я купила квартиру и там деревянные окна. Нужно поставить пластиковые и нужно будет переходить уже к другому ремонту.
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