Остекление
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Остекление
Посоветуйте, к кому можно обратиться по поводу установки пластиковых окон в Москве? Может, есть надежная компания? Подскажите, а то я купила квартиру и там деревянные окна. Нужно поставить пластиковые и нужно будет переходить уже к другому ремонту.
Re: Остекление
Я вам могу порекомендовать обратиться вот в эту компанию https://rem-okna.su/ . Если честно, то я сама их нашла в интернете. Почитала положительные отзывы и обратилась. Очень понравилось, что уже на следующий день пришел замерщик. Оперативно сделал замеры, и я ждала оговорённое время изготовление окон. Когда окна были готовы мастера сами их занесли, демонтировали старые и установили новые окна. Все было очень оперативно, мне понравилось, как работали ребята. Поэтому я вам смело могу рекомендовать тоже обратиться в компанию. По стоимости тут тоже все разумно. По сравнению с другими компаниями ценник не завышенный. Они вообще предлагают большой спектр услуг и поэтому вы можете смело к ним обращаться. Уверена, что вы останетесь довольны работой этой компании.
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