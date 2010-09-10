Сообщение zevc » Вчера, 11:47

Посоветуйте, к кому можно обратиться по поводу установки пластиковых окон в Москве? Может, есть надежная компания? Подскажите, а то я купила квартиру и там деревянные окна. Нужно поставить пластиковые и нужно будет переходить уже к другому ремонту.