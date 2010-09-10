Контроль финансов
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
1 сообщение • Страница 1 из 1
Контроль финансов
Добрый день, никто в своем бизнесе не использует систему «Аспро. Финансы»? Хочу воспользоваться таким сервисом, но немного есть сомнения. Так как особо ничего не знаю про него. Мне коллеги давно уже про него говорят, а я вот только сейчас решилась на него. В общем, если вы работаете с этим сервисом расскажите мне что-нибудь.
1 сообщение • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость