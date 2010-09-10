Контроль финансов

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2490
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Контроль финансов

Сообщение klonik » 49 минут назад

Добрый день, никто в своем бизнесе не использует систему «Аспро. Финансы»? Хочу воспользоваться таким сервисом, но немного есть сомнения. Так как особо ничего не знаю про него. Мне коллеги давно уже про него говорят, а я вот только сейчас решилась на него. В общем, если вы работаете с этим сервисом расскажите мне что-нибудь.
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