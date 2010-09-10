Контроль финансов

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2491
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Контроль финансов

Сообщение klonik » Вчера, 17:03

Добрый день, никто в своем бизнесе не использует систему «Аспро. Финансы»? Хочу воспользоваться таким сервисом, но немного есть сомнения. Так как особо ничего не знаю про него. Мне коллеги давно уже про него говорят, а я вот только сейчас решилась на него. В общем, если вы работаете с этим сервисом расскажите мне что-нибудь.
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2490
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Контроль финансов

Сообщение zevc » Вчера, 19:33

Здравствуйте, я так поняла, что вы говорите вот про этот сервис https://aspro.finance/ ? Если да, то я ничего плохого сказать не могу. Потому что сама недавно стала его использовать, но мне очень нравится его структурированность. Благодаря сервису я могу следить за расходами компании. Мы стали допускать меньше ошибок в отчете и в финансовых подсчетах. Сервис хоть и платный, но он полностью окупает. Потому что времени уходит на сверку отчетов стало намного меньше, да и с этим уже легко может справиться один человек. Вообще сервис сам по себе очень хороший, но от разработчиков все равно хочется видеть какой-то надёжности. А также более-менее удобный интерфейс. Я вам рекомендую в общем, попробовать этот сервис, думаю вам он тоже понравится.
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