Какие социальные сети лучше использовать для своего продвижения?
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Какие социальные сети лучше использовать для своего продвижения?
Мне надоело, что мой онлайн-магазин мало привлекает внимания. Думаю, начать продвижение в соцсетях, но не знаю с какой платформы лучше стартануть. Что посоветуете?
Re: Какие социальные сети лучше использовать для своего продвижения?
С тем же вопросом я сталкивалась и нашла заинтересующее меня решение. Почитай статью в интернете по ссылке: https://ufacitynews.ru/biznes/168929-ka ... enija.html . Она детализирует выбор платформ под конкретный тип бизнеса. Мне, например, подошла платформа TikTok из-за её вирусного характера и возможности быстро увеличивать охват. С помощью статьи я прояснила для себя, куда двигаться и на чем сосредоточиться для увеличения продаж.
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