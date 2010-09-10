...Это можно назвать фатальным везением или несчастливой встречей, но факт есть факт: пути старенькой Toyota тверского дворника и навороченного Maybach одного из очень важных жителей столицы пересеклись августовским утром на съезде с Живописного моста. По сумме повреждений победил, как ни странно, японский автопром.

"Я не ударял никого, просто я ехал по своей крайней левой, въехал в лужу, - рассказывает Сергей Перепелкин, - справа - тоже лужи, захлестнуло стекло, и тут просто удар и всё".

Протокол, составленный в ГИБДД, напротив утверждает: именно Перепёлкин - виновник аварии - ударил Maybach в заднее крыло, отчего тот пошёл юзом и разнёс себе всю роскошную переднюю часть в куски об отбойник. Но ремонт лимузина вроде бы покрыла страховка КАСКО. Перепёлкин потихоньку стал отходить от нервного потрясения. И тут страховая компания огорошила его астрономическим счётом.

"Общий счёт на ремонт составил 8 миллионов 848 тысяч 207 рублей , - сообщает заместитель генерального директора страховой компании Игорь Иванов. - Страховая компания может и даже обязана предъявить претензии виновнику ДТП, если она произвела выплату по КАСКО".

Таких денег дворник не то, что в руках не держал, - даже толщину подобной пачки купюр себе с трудом представляет. Его собственной страховки ОСАГО в 120 тысяч рублей не хватило даже на полколеса для Maybach. Тогда Сергей и решил доказать, что он вообще не виноват. Увы, эксперт, ознакомившись с документами, вынес неутешительный вердикт.

"Даже со слов водителя Toyota, он въехал в лужу, могло произойти аквапланирование и потеря контроля над авто, - отмечает юрист Павел Сатлейкин. - По этой схеме маневрировала Toyota, смещалась, а Maybach ехал прямолинейно".

Точно ту же картину описывает и водитель Maybach. "Он превысил скорость, был спуск с Живописного моста, он по левому ряду шёл и лужа была большая, - рассказывает он. - И я смотрю, он в эту лужу влетает, его разворачивает, и он бьёт меня в заднее крыло".

Действия страховщиков тоже, как выяснилось, абсолютно правомерны - они имеют право на иск к виновнику ДТП. "Тут, на мой взгляд, у людей - только одна спасительная ситуация, может быть, - это оспаривать экспертизу, потому что, к сожалению, оспаривать постановление по делу об административном правонарушении ещё можно, но, по большому счёту, бесполезно", - считает адвокат Сталина Гуревич.

Перепёлкин теоретически может нанять с десяток экспертов и адвокатов, чтобы доказать, что Maybach был подержанный, и что ремонт его стоит не 8,5, а 7 или 6 миллионов. Ещё есть призрачная надежда, что суд подвергнет сомнению тот самый, первый протокол ГИБДД. Однако юристы говорят об этом с большим сомнением. Скорее всего, Перепёлкину (и его потомкам) годами придётся выплачивать ущерб.