Сообщение klonik » Сегодня, 15:19

Здравствуйте! Обдумываю заказ монтажа окон под ключ. Это удобный вариант - когда всё делают за вас, но всегда ли это оправдано? Кто-то сталкивался с подобной услугой? Хочу услышать мнение перед принятием решения.