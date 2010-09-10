Теплоизоляция
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
Теплоизоляция
Как победить конденсат, который образуется на трубе дымохода? Труба идет из котельной через гараж и на крышу, выше конька на двадцать сантиметров. Конденсат образуется постоянно, не только в холодное время года, но и ночью. Проблем от него много, так не оставить.
Re: Теплоизоляция
У вас какая-то теплоизоляция трубы дымохода предусмотрена? Если нет, то устанавливайте и проблема будет решена. Если стоит, то смотрите, где есть нарушения целостности – при грамотно подобранной теплоизоляции такого быть не должно. Утеплять лучше сейчас, пока сухая погода и на трубах нет ничего лишнего. Если сверху утеплитель закрыть чем-то, то будет идеально – птицы могут растащить.
2 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 0 гостей