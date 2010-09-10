Сообщение zevc » Сегодня, 16:26

Как победить конденсат, который образуется на трубе дымохода? Труба идет из котельной через гараж и на крышу, выше конька на двадцать сантиметров. Конденсат образуется постоянно, не только в холодное время года, но и ночью. Проблем от него много, так не оставить.