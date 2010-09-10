Теплоизоляция

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2497
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Теплоизоляция

Сообщение zevc » Сегодня, 16:26

Как победить конденсат, который образуется на трубе дымохода? Труба идет из котельной через гараж и на крышу, выше конька на двадцать сантиметров. Конденсат образуется постоянно, не только в холодное время года, но и ночью. Проблем от него много, так не оставить.
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2498
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Теплоизоляция

Сообщение klonik » Сегодня, 18:56

У вас какая-то теплоизоляция трубы дымохода предусмотрена? Если нет, то устанавливайте и проблема будет решена. Если стоит, то смотрите, где есть нарушения целостности – при грамотно подобранной теплоизоляции такого быть не должно. Утеплять лучше сейчас, пока сухая погода и на трубах нет ничего лишнего. Если сверху утеплитель закрыть чем-то, то будет идеально – птицы могут растащить.
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