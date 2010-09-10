Сообщение zevc » Сегодня, 17:55

Здравствуйте! Ищу надежный интернет-магазин для покупки кубинских сигар. На что нужно обратить внимание, чтобы гарантировано получить качественный товар и не переплатить? Какие рекомендации есть по проверке подлинности?