Подскажите

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2497
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Подскажите

Сообщение zevc » Сегодня, 18:05

Привет! Подскажите, кто-нибудь использовал интернет-сервисы, чтобы найти старых знакомых или коллег? Насколько это безопасно и можно ли доверять тем, кто обещает быстрый и беспроблемный поиск?
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2498
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Подскажите

Сообщение klonik » 35 минут назад

Приветствую! Многие сайты действительно предоставляют такие услуги, и люди находят там старых друзей и коллег, но безопасность личных данных должна быть в приоритете. Я бы советовала быть осторожной с подобными ресурсами, как nesudba.net. Прочитай условия предоставления услуг и политики конфиденциальности, чтобы быть уверенной, что твоими данными не будут злоупотреблять. Береги себя и выбирай только проверенные и доверенные сайты для подобных целей.
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