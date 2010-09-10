Подскажите
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Подскажите
Привет! Подскажите, кто-нибудь использовал интернет-сервисы, чтобы найти старых знакомых или коллег? Насколько это безопасно и можно ли доверять тем, кто обещает быстрый и беспроблемный поиск?
Re: Подскажите
Приветствую! Многие сайты действительно предоставляют такие услуги, и люди находят там старых друзей и коллег, но безопасность личных данных должна быть в приоритете. Я бы советовала быть осторожной с подобными ресурсами, как nesudba.net. Прочитай условия предоставления услуг и политики конфиденциальности, чтобы быть уверенной, что твоими данными не будут злоупотреблять. Береги себя и выбирай только проверенные и доверенные сайты для подобных целей.
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