Сообщение zevc » Сегодня, 18:05

Привет! Подскажите, кто-нибудь использовал интернет-сервисы, чтобы найти старых знакомых или коллег? Насколько это безопасно и можно ли доверять тем, кто обещает быстрый и беспроблемный поиск?