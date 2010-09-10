Сообщение zevc » Сегодня, 18:48

Подскажите, где можно приобрести хорошие стейки для домашнего гриля? Мне важно, чтобы это было удобно и с гарантией качества, так как не хочу рисковать. Есть ли проверенные места для заказа мяса онлайн?