Стейки

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2497
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Стейки

Сообщение zevc » Сегодня, 18:48

Подскажите, где можно приобрести хорошие стейки для домашнего гриля? Мне важно, чтобы это было удобно и с гарантией качества, так как не хочу рисковать. Есть ли проверенные места для заказа мяса онлайн?
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2498
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Стейки

Сообщение klonik » 22 минуты назад

Приветствую! Тоже искала стейки для домашнего гриля и нашла отличный вариант на https://steaki.ru/product-category/steaki/ . Это интернет-магазин, специализирующийся на первоклассных стейках из мраморной говядины. Заказываю у них регулярно, и каждый раз остаюсь довольна – мясо доставляют по Москве и Санкт-Петербургу, качество всегда на высоте. Забудь о рисках, это настоящее удовольствие, когда знаешь, что получишь отменный продукт.
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