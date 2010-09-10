Стейки
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Стейки
Подскажите, где можно приобрести хорошие стейки для домашнего гриля? Мне важно, чтобы это было удобно и с гарантией качества, так как не хочу рисковать. Есть ли проверенные места для заказа мяса онлайн?
Re: Стейки
Приветствую! Тоже искала стейки для домашнего гриля и нашла отличный вариант на https://steaki.ru/product-category/steaki/ . Это интернет-магазин, специализирующийся на первоклассных стейках из мраморной говядины. Заказываю у них регулярно, и каждый раз остаюсь довольна – мясо доставляют по Москве и Санкт-Петербургу, качество всегда на высоте. Забудь о рисках, это настоящее удовольствие, когда знаешь, что получишь отменный продукт.
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