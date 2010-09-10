Подскажите

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2500
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » Вчера, 18:24

Начала интересоваться независимой оценкой квалификации. Заметила, что её многие теперь проходят. Как думаете, на сколько это действительно важно для карьеры и стоит ли время тратить?
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2499
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Подскажите

Сообщение zevc » Вчера, 18:43

Независимая оценка квалификации становится всё более необходимой для подтверждения компетентности в разных профессиях. Это особенно важно, если стремитесь к карьерному росту или планируете переход на новую должность, где требуются специфические навыки. Этот процесс помогает показать вашим возможным работодателям или клиентам, что ваши навыки на высоком уровне. Если хотите подробно разобраться в процедуре и её важности, советую ознакомиться с материалами на https://corsika-os.ru/chto-takoe-nezavi ... ifikatsii/ - это хороший источник для понимания всех деталей.
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