Подскажите
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Подскажите
Начала интересоваться независимой оценкой квалификации. Заметила, что её многие теперь проходят. Как думаете, на сколько это действительно важно для карьеры и стоит ли время тратить?
Re: Подскажите
Независимая оценка квалификации становится всё более необходимой для подтверждения компетентности в разных профессиях. Это особенно важно, если стремитесь к карьерному росту или планируете переход на новую должность, где требуются специфические навыки. Этот процесс помогает показать вашим возможным работодателям или клиентам, что ваши навыки на высоком уровне. Если хотите подробно разобраться в процедуре и её важности, советую ознакомиться с материалами на https://corsika-os.ru/chto-takoe-nezavi ... ifikatsii/ - это хороший источник для понимания всех деталей.
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