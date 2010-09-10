Создание сайта
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Создание сайта
Год назад у фрилансера одного заказали сайт для нашей компании, в расчете на то, что придут новые клиенты. По факту ни одной заявки, сайт в поисковике даже не отображается. Почему так? Если на сайт смотреть, то он ничего такой, симпатичный, информативный.
Re: Создание сайта
Сам по себе в ТОП не выйдет ни один сайт, его нужно продвигать. У нас сайту тоже год примерно, заказывали разработку и создание у SEORA.agency. Так вот, пока мы с этими же ребятами не заключили договор на продвижение, сайт был бесполезным. Сео-продвижение не просто так придумано, оно основа продаж. Обратитесь в агентство, вам расскажут, что нужно для того, чтобы появился результат.
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