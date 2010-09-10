Сообщение klonik » Вчера, 18:29

Год назад у фрилансера одного заказали сайт для нашей компании, в расчете на то, что придут новые клиенты. По факту ни одной заявки, сайт в поисковике даже не отображается. Почему так? Если на сайт смотреть, то он ничего такой, симпатичный, информативный.