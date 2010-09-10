Седельные тягачи
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Седельные тягачи
Подскажите где продают седельные тягачи в Красноярске?
- Шапошникова
- Гость RZN.info
- Сообщения: 125
- Зарегистрирован: 03 окт 2016, 22:06
Re: Седельные тягачи
Наша строительная фирма покупала в начале марта седельный тягач в компании "Карьерные машины" https://moscow.km124.ru/catalog/_tyagachi/sedelnue_tyagachi/ Выбор свой остановили на модели с КМУ ИТ-150 на шасси УРАЛ-М - Borus 4661 Вот его рабочие характеристики: Грузоподъемность 7050 кг. Мощность двигателя 310 л.с. Вылет стрелы 19 метров.
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