Седельные тягачи

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Радищева
Гость RZN.info
Сообщения: 113
Зарегистрирован: 09 мар 2017, 14:56

Седельные тягачи

Сообщение Радищева » Сегодня, 08:12

Подскажите где продают седельные тягачи в Красноярске?
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Шапошникова
Гость RZN.info
Сообщения: 125
Зарегистрирован: 03 окт 2016, 22:06

Re: Седельные тягачи

Сообщение Шапошникова » Сегодня, 15:20

Наша строительная фирма покупала в начале марта седельный тягач в компании "Карьерные машины" https://moscow.km124.ru/catalog/_tyagachi/sedelnue_tyagachi/ Выбор свой остановили на модели с КМУ ИТ-150 на шасси УРАЛ-М - Borus 4661 Вот его рабочие характеристики: Грузоподъемность 7050 кг. Мощность двигателя 310 л.с. Вылет стрелы 19 метров.
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