Подскажите

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2500
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Подскажите

Сообщение zevc » Сегодня, 11:59

Недавно кто-то мне сказал, что Мидзуки в Genshin Impact озвучивает Сая Айзава. Меня захватила её игра и голос, хочу узнать о ней больше. Это её единственная работа в играх?
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2507
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Подскажите

Сообщение klonik » Сегодня, 12:33

Сая Айзава - действительно увлекательная личность! Она озвучивает много персонажей, включая Мидзуки в Genshin Impact, где поистине раскрывает дар. Её голос - настоящая находка для фанатов, вносящая особую магию в игру. Сая имеет богатый опыт не только в озвучке, но и в других кинематографических работах. В статье https://www.peoples.ru/art/cinema/actor/saya_aizawa/ раскрывается её путь к успеху и разнообразные творческие проекты.
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