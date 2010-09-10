Подскажите
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Подскажите
Недавно кто-то мне сказал, что Мидзуки в Genshin Impact озвучивает Сая Айзава. Меня захватила её игра и голос, хочу узнать о ней больше. Это её единственная работа в играх?
Re: Подскажите
Сая Айзава - действительно увлекательная личность! Она озвучивает много персонажей, включая Мидзуки в Genshin Impact, где поистине раскрывает дар. Её голос - настоящая находка для фанатов, вносящая особую магию в игру. Сая имеет богатый опыт не только в озвучке, но и в других кинематографических работах. В статье https://www.peoples.ru/art/cinema/actor/saya_aizawa/ раскрывается её путь к успеху и разнообразные творческие проекты.
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