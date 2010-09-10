Подскажите
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Подскажите
Добрый день! Кто-то может рассказать о модульных диванах? Как они в эксплуатации, лучше обычных? Где есть большой выбор? Пожалуйста, подскажите, ребят.
Re: Подскажите
Здравствуйте! У нас такой уже года два. Покупали в этом магазине модульные диваны для гостиной . Очень нравится. Современный дизайн, лёгкая конструкция. Выбор в магазине большой, куча расцветок, материалов. Доставка удобная, сборка понятная каждому. Рекомендую к покупке.
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