Подскажите

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2512
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » Вчера, 12:40

Добрый день! Кто-то может рассказать о модульных диванах? Как они в эксплуатации, лучше обычных? Где есть большой выбор? Пожалуйста, подскажите, ребят.
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2511
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Подскажите

Сообщение zevc » Вчера, 19:14

Здравствуйте! У нас такой уже года два. Покупали в этом магазине модульные диваны для гостиной . Очень нравится. Современный дизайн, лёгкая конструкция. Выбор в магазине большой, куча расцветок, материалов. Доставка удобная, сборка понятная каждому. Рекомендую к покупке.
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