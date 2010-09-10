Закупка ингредиентов
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Закупка ингредиентов
Что можно добавить в декоративное покрытие для печенья, чтобы оно нормально наносилось? За основу берем разные ингредиенты, не у всех достаточная вязкость. Посоветуйте добавки, которые исправят этот момент, при этом на вкус влиять не будут.
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