Закупка ингредиентов

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2507
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Закупка ингредиентов

Сообщение klonik » Сегодня, 13:18

Что можно добавить в декоративное покрытие для печенья, чтобы оно нормально наносилось? За основу берем разные ингредиенты, не у всех достаточная вязкость. Посоветуйте добавки, которые исправят этот момент, при этом на вкус влиять не будут.
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