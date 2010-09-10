Закупка ингредиентов
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
Закупка ингредиентов
Что можно добавить в декоративное покрытие для печенья, чтобы оно нормально наносилось? За основу берем разные ингредиенты, не у всех достаточная вязкость. Посоветуйте добавки, которые исправят этот момент, при этом на вкус влиять не будут.
Re: Закупка ингредиентов
Когда работаю с какао, добавляю e476 – отлично работает, по вкусу нейтральный, вязкость отличная. Добавку можно использовать практически везде, так что, думаю, вам тоже можно попробовать. Только для начала берите небольшим объемом – у меня у знакомой свой кондитерский цех, перепробовала разное. Конкретно полиглицерин ей не зашел, обходится чем-то другим.
2 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя