Закупка ингредиентов

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2512
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Закупка ингредиентов

Сообщение klonik » Вчера, 13:18

Что можно добавить в декоративное покрытие для печенья, чтобы оно нормально наносилось? За основу берем разные ингредиенты, не у всех достаточная вязкость. Посоветуйте добавки, которые исправят этот момент, при этом на вкус влиять не будут.
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2511
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Закупка ингредиентов

Сообщение zevc » Вчера, 19:23

Когда работаю с какао, добавляю e476 – отлично работает, по вкусу нейтральный, вязкость отличная. Добавку можно использовать практически везде, так что, думаю, вам тоже можно попробовать. Только для начала берите небольшим объемом – у меня у знакомой свой кондитерский цех, перепробовала разное. Конкретно полиглицерин ей не зашел, обходится чем-то другим.
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