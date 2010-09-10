Окна

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2507
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Окна

Сообщение klonik » Сегодня, 13:28

Девочки, я не так давно переехала в Алматы. С мужем купили квартиру, окна старые и требуют срочной заменой. Подскажите, где можно недорого в Алматы купить окна? В какую компанию нам лучше всего обратиться, подскажите? Кто, где заказывал очень интересно мне ваше мнение.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 1 гость