Окна
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Окна
Девочки, я не так давно переехала в Алматы. С мужем купили квартиру, окна старые и требуют срочной заменой. Подскажите, где можно недорого в Алматы купить окна? В какую компанию нам лучше всего обратиться, подскажите? Кто, где заказывал очень интересно мне ваше мнение.
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