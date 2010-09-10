Сообщение klonik » Вчера, 13:28

Девочки, я не так давно переехала в Алматы. С мужем купили квартиру, окна старые и требуют срочной заменой. Подскажите, где можно недорого в Алматы купить окна? В какую компанию нам лучше всего обратиться, подскажите? Кто, где заказывал очень интересно мне ваше мнение.