Окна

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2512
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Окна

Сообщение klonik » Вчера, 13:28

Девочки, я не так давно переехала в Алматы. С мужем купили квартиру, окна старые и требуют срочной заменой. Подскажите, где можно недорого в Алматы купить окна? В какую компанию нам лучше всего обратиться, подскажите? Кто, где заказывал очень интересно мне ваше мнение.
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2511
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Окна

Сообщение zevc » Вчера, 19:30

Здравствуйте, купить пластиковые окна Алматы вы можете в компании Мастер Град. Потому что компания предлагает очень хорошие условия для сотрудничества. Изготавливают и устанавливают окна они от пяти дней с момента получения заказа. Также предоставляют 100% безопасную установки окон без повреждений стен и конструкций дома. До 10 лет официальной гарантии от компании на профиль, стеклопакет и монтаж. Думаю, что условия сотрудничества в этой компании очень хорошие. Рекомендую вам обратиться, тем более эта компания является лидером в Казахстане. На сайте компании вы вообще можете рассчитать стоимость окон бесплатно. Имейте в виду, что нас стоимость много что влияет, не только профиль и стеклопакет.
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