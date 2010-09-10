Подскажите

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2507
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » Сегодня, 13:34

Всем привет! Мне сегодня врач выписал лекарственный препарат от кашля «Ренгалин». Я о нем вообще ничего не знаю, даже никогда не слышала. Покупать сразу не стала, решила все-таки у вас спросить насчет этого препарата. Что вы можете сказать, кто пробовал?
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