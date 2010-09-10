Сообщение klonik » Сегодня, 13:34

Всем привет! Мне сегодня врач выписал лекарственный препарат от кашля «Ренгалин». Я о нем вообще ничего не знаю, даже никогда не слышала. Покупать сразу не стала, решила все-таки у вас спросить насчет этого препарата. Что вы можете сказать, кто пробовал?