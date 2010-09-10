Подскажите
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Подскажите
Всем привет! Мне сегодня врач выписал лекарственный препарат от кашля «Ренгалин». Я о нем вообще ничего не знаю, даже никогда не слышала. Покупать сразу не стала, решила все-таки у вас спросить насчет этого препарата. Что вы можете сказать, кто пробовал?
Re: Подскажите
Привет, сейчас всю информацию можно найти в интернете. Даже о лекарственном препарата «Ренгалин» тоже. Если вам интересно, то можете тут rengalin.ru узнать об этом лекарственном препарате подробнее. Да и мне кажется есть специальные форумы, где люди обсуждают лекарственные препараты. Там тоже можно почитать отзывы и мнение людей о «Ренгалине». Я сама не пробовала, ничего сказать не могу. Да и опираться на отзывы людей, я бы уж точно не стала. Если врач выписал значит вам такой лекарственный препарат требуется и лучше его купить. Сомневаетесь в своём диагнозе и в лекарственном препарате, то я вам рекомендую обратиться еще к одному врачу. На основе уже его заключений решить стоит принимать такой препарат или все-таки нет.
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