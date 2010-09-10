Подскажите

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2512
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » Вчера, 16:46

Привет! Уже весь интернет перерыла в поисках проверенного автодилера Хавал в Москве. Страшно, что нарвусь на мошенников и упущу хорошие условия. Всё-таки хочется не просто машину купить, а быть уверенной в её качестве и надёжности обслуживания. Есть ли у кого-то рекомендации по этому поводу?
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2511
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Подскажите

Сообщение zevc » Вчера, 19:40

Здравствуйте! Знаю, как это важно - найти честного дилера. Я недавно сама искала и, честно говоря, потратила немало времени на изучение отзывов. В итоге мне попался отличный хавал официальный дилер с хорошими условиями покупки и сервисом. Там широкий модельный ряд и возможность тест-драйва. Советую обратиться к ним и не пожалеете! В наше время важна уверенность в своём выборе, особенно когда речь идет о такой серьёзной покупке, как автомобиль.
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