Подскажите
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
Подскажите
Привет! Уже весь интернет перерыла в поисках проверенного автодилера Хавал в Москве. Страшно, что нарвусь на мошенников и упущу хорошие условия. Всё-таки хочется не просто машину купить, а быть уверенной в её качестве и надёжности обслуживания. Есть ли у кого-то рекомендации по этому поводу?
Re: Подскажите
Здравствуйте! Знаю, как это важно - найти честного дилера. Я недавно сама искала и, честно говоря, потратила немало времени на изучение отзывов. В итоге мне попался отличный хавал официальный дилер с хорошими условиями покупки и сервисом. Там широкий модельный ряд и возможность тест-драйва. Советую обратиться к ним и не пожалеете! В наше время важна уверенность в своём выборе, особенно когда речь идет о такой серьёзной покупке, как автомобиль.
2 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя