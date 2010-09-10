Сообщение klonik » Вчера, 16:46

Привет! Уже весь интернет перерыла в поисках проверенного автодилера Хавал в Москве. Страшно, что нарвусь на мошенников и упущу хорошие условия. Всё-таки хочется не просто машину купить, а быть уверенной в её качестве и надёжности обслуживания. Есть ли у кого-то рекомендации по этому поводу?