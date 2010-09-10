Сообщение klonik » Сегодня, 17:08

Привет! Девочки, меня мучит вопрос: как правильно подобрать линзы, чтобы и глаза не сушило, и носить было легко? У меня достаточно активный образ жизни, и хочется, чтобы всё было по максимуму удобно.