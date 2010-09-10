Контактные линзы

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2512
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Контактные линзы

Сообщение klonik » Вчера, 17:08

Привет! Девочки, меня мучит вопрос: как правильно подобрать линзы, чтобы и глаза не сушило, и носить было легко? У меня достаточно активный образ жизни, и хочется, чтобы всё было по максимуму удобно.
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2511
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Контактные линзы

Сообщение zevc » Вчера, 19:52

Привет! Для активного образа жизни однодневные линзы – просто находка. Они обеспечивают отличное увлажнение, не требуют чистки и идеально подходят для смены каждый день. Современные технологии делают их почти незаметными на глазах. Я сама ношу one day acuvue trueye 90 и очень довольна! Попробуйте – уверена, они подойдут и вам. Очевидный выбор для тех, кто ценит качество и практичность.
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