Контактные линзы
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Контактные линзы
Привет! Девочки, меня мучит вопрос: как правильно подобрать линзы, чтобы и глаза не сушило, и носить было легко? У меня достаточно активный образ жизни, и хочется, чтобы всё было по максимуму удобно.
Re: Контактные линзы
Привет! Для активного образа жизни однодневные линзы – просто находка. Они обеспечивают отличное увлажнение, не требуют чистки и идеально подходят для смены каждый день. Современные технологии делают их почти незаметными на глазах. Я сама ношу one day acuvue trueye 90 и очень довольна! Попробуйте – уверена, они подойдут и вам. Очевидный выбор для тех, кто ценит качество и практичность.
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