Подскажите
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Подскажите
Часто вижу, что люди ставят пластиковые трубы, а не металлические, для водоснабжения. Никак не могу понять в чём преимущество и почему пластиковые трубы так популярны?
Re: Подскажите
Пластиковые трубы становятся все более популярными благодаря современным технологиям, которые делают их невероятно устойчими и долговечными. В отличие от металлических труб, они не ржавеют и не требуют особого ухода, что делает их практичными и экономически выгодными. Однако, нужно учесть некоторые недостатки, например, они могут быть менее устойчивы к экстремальным температурам. Если тебе нужно больше информации, советую обратить внимание на статью https://u-hotel.ru/lyuis-kerroll-pro-vera-v-sebya/ там всё расписано детально.
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