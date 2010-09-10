Подскажите

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2512
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » Вчера, 18:26

Часто вижу, что люди ставят пластиковые трубы, а не металлические, для водоснабжения. Никак не могу понять в чём преимущество и почему пластиковые трубы так популярны?
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2511
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Подскажите

Сообщение zevc » Вчера, 19:58

Пластиковые трубы становятся все более популярными благодаря современным технологиям, которые делают их невероятно устойчими и долговечными. В отличие от металлических труб, они не ржавеют и не требуют особого ухода, что делает их практичными и экономически выгодными. Однако, нужно учесть некоторые недостатки, например, они могут быть менее устойчивы к экстремальным температурам. Если тебе нужно больше информации, советую обратить внимание на статью https://u-hotel.ru/lyuis-kerroll-pro-vera-v-sebya/ там всё расписано детально.
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