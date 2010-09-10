Покупка крипты

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2512
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Покупка крипты

Сообщение klonik » Вчера, 18:43

Здравствуйте! Девочки, как вы ориентируетесь в обменах криптовалюты? У меня просто голова кругом от всех этих курсов, а хочется выбрать самый выгодный. Есть секреты?
Вернуться к началу
Аватара пользователя
zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2511
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Покупка крипты

Сообщение zevc » Вчера, 20:11

Я знаю, как это бывает. Сама сидела, пыталась сравнить все варианты вручную - бесполезно! Потом нашла сайт https://www.bestchange.ru/?p=59448 , и он реально спас меня от бессонных ночей. Там идёт сравнение обменников, можно выбрать, что лучше по курсу или скорости, и читать отзывы от реальных пользователей. Всё становится гораздо проще и понятнее, особенно если ты новичок в этой теме! Теперь всегда им пользуюсь.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя