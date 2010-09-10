Рецепты

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2512
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Рецепты

Сообщение klonik » Вчера, 18:49

Посоветуйте что-то питательное и необычное для обеда. Хочу попробовать приготовить первое блюдо, вдохновлённое азиатской кухней, но чтобы понравилось всей семье.
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2511
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Рецепты

Сообщение zevc » Вчера, 20:05

Привет! Для обеда отлично подойдёт тайский суп Том Кха с курицей и кокосовым молоком. Сытный, нежный и с неподражаемым вкусом благодаря соединению кокоса, лимонной травы и специй. Вкус получается экзотическим, но достаточно мягким, чтобы понравиться всем - даже детям. Рецепт несложный, если следовать пошаговой инструкции. Сама пробовала, семья осталась в восторге! Вот, за подробностями можешь заглянуть сюда: https://tutknow.ru/cookery/first_course ... lokom.html .
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