Рецепты
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Рецепты
Посоветуйте что-то питательное и необычное для обеда. Хочу попробовать приготовить первое блюдо, вдохновлённое азиатской кухней, но чтобы понравилось всей семье.
Re: Рецепты
Привет! Для обеда отлично подойдёт тайский суп Том Кха с курицей и кокосовым молоком. Сытный, нежный и с неподражаемым вкусом благодаря соединению кокоса, лимонной травы и специй. Вкус получается экзотическим, но достаточно мягким, чтобы понравиться всем - даже детям. Рецепт несложный, если следовать пошаговой инструкции. Сама пробовала, семья осталась в восторге! Вот, за подробностями можешь заглянуть сюда: https://tutknow.ru/cookery/first_course ... lokom.html .
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