Подскажите

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2512
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » Вчера, 18:54

Добрый день! Подскажите, кто-нибудь использовал бронирование фар для защиты автомобиля? Слышала, что это помогает избежать повреждений, но не понимаю, насколько это надёжно.
Вернуться к началу
Аватара пользователя
zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2511
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Подскажите

Сообщение zevc » Вчера, 19:35

Добрый день! У меня как раз есть опыт с этим! Бронирование фар - отличный способ сохранить их от мелких повреждений, особенно если часто ездишь по трассе. Когда я решила сделать эту процедуру, выбрала бронирование фар в специализированном ателье. Могу сказать, что результат превзошёл ожидания: защита абсолютно незаметна, но эффективно справляется с задачей.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя