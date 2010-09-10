Подскажите
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Подскажите
Добрый день! Подскажите, кто-нибудь использовал бронирование фар для защиты автомобиля? Слышала, что это помогает избежать повреждений, но не понимаю, насколько это надёжно.
Re: Подскажите
Добрый день! У меня как раз есть опыт с этим! Бронирование фар - отличный способ сохранить их от мелких повреждений, особенно если часто ездишь по трассе. Когда я решила сделать эту процедуру, выбрала бронирование фар в специализированном ателье. Могу сказать, что результат превзошёл ожидания: защита абсолютно незаметна, но эффективно справляется с задачей.
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