Казань
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Казань
А выбывали в Казани? Красивый город?
- Шапошникова
- Гость RZN.info
- Сообщения: 126
- Зарегистрирован: 03 окт 2016, 22:06
Re: Казань
Санкт-Петербург и Казань это два моих самых любимых города для путешествий. Если попадёте в Казань обязательно советую начать знакомство с достопримечательностями с вот этой https://turkazan.ru/catalog/avtorskie-ekskursii/ex-baum/ экскурсии. Увидите старинные особняки, монументальные зданиях и уютные скверы.
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