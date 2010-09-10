Казань

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Радищева
Гость RZN.info
Сообщения: 114
Зарегистрирован: 09 мар 2017, 14:56

Казань

Сообщение Радищева » Вчера, 08:18

А выбывали в Казани? Красивый город?
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Шапошникова
Гость RZN.info
Сообщения: 126
Зарегистрирован: 03 окт 2016, 22:06

Re: Казань

Сообщение Шапошникова » Сегодня, 08:51

Санкт-Петербург и Казань это два моих самых любимых города для путешествий. Если попадёте в Казань обязательно советую начать знакомство с достопримечательностями с вот этой https://turkazan.ru/catalog/avtorskie-ekskursii/ex-baum/ экскурсии. Увидите старинные особняки, монументальные зданиях и уютные скверы.
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