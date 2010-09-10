Гранитная плита

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2513
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Гранитная плита

Сообщение zevc » Сегодня, 11:02

Посоветуйте мне компанию, которая выгодно реализует гранитную плитку? В несколько компаний обращались, они нам предлагают сделать на заказ. Но, нам бы хотелось все-таки сразу приобрести. Подскажите, у кого может быть плитка быть на складе?
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