Гранитная плита
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Гранитная плита
Посоветуйте мне компанию, которая выгодно реализует гранитную плитку? В несколько компаний обращались, они нам предлагают сделать на заказ. Но, нам бы хотелось все-таки сразу приобрести. Подскажите, у кого может быть плитка быть на складе?
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