Гранитная плита

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2515
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Гранитная плита

Сообщение zevc » Вчера, 11:02

Посоветуйте мне компанию, которая выгодно реализует гранитную плитку? В несколько компаний обращались, они нам предлагают сделать на заказ. Но, нам бы хотелось все-таки сразу приобрести. Подскажите, у кого может быть плитка быть на складе?
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2516
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Гранитная плита

Сообщение klonik » Вчера, 20:33

Нам нужна была гранитная плитка нестандартного размера. Тоже никак не могли найти компанию, которая смогла бы нам сделать на заказ. Знакомый мужа посоветовал обратиться в «Алид Трейд» https://a-granite.ru/plita . Мы обратились в эту компанию и нам сделали такую плитку, какая нам нужна. Но, я знаю, что у них есть уже готовая на складе стандартных размеров. Попробуйте обратиться в эту компанию, думаю, она вам предложит хороший вариант плитки. Менеджеры, консультанты очень вежливые люди и с большим удовольствием помогут вам оформить заказ. А также в этой компании есть еще и очень удобная доставка. Компания доставляет любым транспортом и в любой населенный пункт.
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