Гранитная плита
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Гранитная плита
Посоветуйте мне компанию, которая выгодно реализует гранитную плитку? В несколько компаний обращались, они нам предлагают сделать на заказ. Но, нам бы хотелось все-таки сразу приобрести. Подскажите, у кого может быть плитка быть на складе?
Re: Гранитная плита
Нам нужна была гранитная плитка нестандартного размера. Тоже никак не могли найти компанию, которая смогла бы нам сделать на заказ. Знакомый мужа посоветовал обратиться в «Алид Трейд» https://a-granite.ru/plita . Мы обратились в эту компанию и нам сделали такую плитку, какая нам нужна. Но, я знаю, что у них есть уже готовая на складе стандартных размеров. Попробуйте обратиться в эту компанию, думаю, она вам предложит хороший вариант плитки. Менеджеры, консультанты очень вежливые люди и с большим удовольствием помогут вам оформить заказ. А также в этой компании есть еще и очень удобная доставка. Компания доставляет любым транспортом и в любой населенный пункт.
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