Мебельная фурнитура

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2513
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Мебельная фурнитура

Сообщение zevc » Сегодня, 14:18

Девчонки, привет! Кто-нибудь покупал мебельную фурнитуру онлайн? Нужны качественные механизмы, но боюсь нарваться на подделки. Какие проверенные магазины посоветуете?
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