Мебельная фурнитура

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2515
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Мебельная фурнитура

Сообщение zevc » Вчера, 14:18

Девчонки, привет! Кто-нибудь покупал мебельную фурнитуру онлайн? Нужны качественные механизмы, но боюсь нарваться на подделки. Какие проверенные магазины посоветуете?
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2516
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Мебельная фурнитура

Сообщение klonik » Вчера, 20:40

Я тоже переживала из-за качества, пока не нашла https://tdfurnitur.com . Всё, что заказывала, оказалось оригинальным и отличной сборки, особенно Blum. Радует ещё, что цены без наценки, хотя качество на высоте. Плюсом консультанты действительно разбираются в ассортименте и не навязывают ничего лишнего. Советую зайти и посмотреть, там легко подобрать именно то, что нужно!
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