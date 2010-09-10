Мебельная фурнитура
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Мебельная фурнитура
Девчонки, привет! Кто-нибудь покупал мебельную фурнитуру онлайн? Нужны качественные механизмы, но боюсь нарваться на подделки. Какие проверенные магазины посоветуете?
Re: Мебельная фурнитура
Я тоже переживала из-за качества, пока не нашла https://tdfurnitur.com . Всё, что заказывала, оказалось оригинальным и отличной сборки, особенно Blum. Радует ещё, что цены без наценки, хотя качество на высоте. Плюсом консультанты действительно разбираются в ассортименте и не навязывают ничего лишнего. Советую зайти и посмотреть, там легко подобрать именно то, что нужно!
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