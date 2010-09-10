Установка кондиционера

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2515
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Установка кондиционера

Сообщение zevc » Вчера, 18:05

Присоединили лоджию к комнате, все официально, отопление вывели на электрический теплый пол. Сейчас комфортно, но что-то мне подсказывает, что летом будет жарко. Думаю кондиционер поставить, как он, будет справляться с лоджией или нет? Там все же очень солнечно.
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2516
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Установка кондиционера

Сообщение klonik » Вчера, 19:47

Будет при условии, если подбор и монтаж кондиционеров будет выполнен профессионалами. Нужно точно смотреть на площадь, на расположение окон, на вентиляцию и уже подбирать оптимальный вариант кондиционера по этим моментам. Кстати, а кто вам дал разрешение на объединение? Мы давно хотим пять метров лоджии сделать кухней, но нам все говорят, что если только не официально.
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