Установка кондиционера
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Установка кондиционера
Присоединили лоджию к комнате, все официально, отопление вывели на электрический теплый пол. Сейчас комфортно, но что-то мне подсказывает, что летом будет жарко. Думаю кондиционер поставить, как он, будет справляться с лоджией или нет? Там все же очень солнечно.
Re: Установка кондиционера
Будет при условии, если подбор и монтаж кондиционеров будет выполнен профессионалами. Нужно точно смотреть на площадь, на расположение окон, на вентиляцию и уже подбирать оптимальный вариант кондиционера по этим моментам. Кстати, а кто вам дал разрешение на объединение? Мы давно хотим пять метров лоджии сделать кухней, но нам все говорят, что если только не официально.
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